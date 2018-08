MONTEVECCHIA – “E ognuna è un desiderio”. Una serata ideata, organizzata e diretta dall’Associazione Piccoli Idilli che fa della ricerca sugli spazi non convenzionali per le arti dal vivo la sua cifra poetica e il suo punto di forza, la notte di San Lorenzo, prossimo 10 agosto, come occasione per incantarsi sotto il firmamento con la voce di un narratore e ancora prima accogliere i bambini con una fiaba africana . Per sorprendersi con il movimento di una danzatrice che chiuderà la serata, mentre i ritratti di parole accompagneranno tutto il tempo di questa manifestazione a Montevecchia.

Programma:

Ore 19 davanti alla scalinata che porta al Santuario del Carmelo KANU /PICCOLI IDILLI

Con Bintou Ouattara narratrice , Kady Coulibaly cantante e Daouda Diabatè musicista

Kanu (amore in lingua bambarà) è uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto africano è uno spettacolo pensato per i bambini e tutto il pubblico

Biglietto unico 3 €

Ore 21.30 cascina Butto – pratone ORLANDO furiosamente solo rotolando / ARMAMAXA

Di e con Enrico Messina

Camicia bianca, una tromba e uno sgabello: è tutto quel che serve per raccontare le vicende dei paladini di Carlo Magno e dei terribili saraceni.

Biglietto adulti 5 € ragazzi 3 €

Ore 22.30 cascina Butto – pratone HO-ME / DEJA DONNE

Con Priscilla Pizziol

Short di danza contemporanea coreografato da Virginia Spallarossa

Biglietto adulti 2 € gratuito per ragazzi

Durante l’intera serata COSTELLAZIONI SCRITTE/ RITRATTI DI PAROLE

A cura di Mrs STARRYPENNY

Per Info e prenotazioni

t. 348 8556258 3383668167

info@piccoliidilli.it