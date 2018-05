MERATE – Gesti Sport e l’associazione Amis di Pumpier de Meràa uniscono le forze in un unico evento, “Merate per lo Sport” in programma per domenica 10 Giugno, realizzando una vasta area giochi che parte da via Matteotti sino ad arrivare a via Fratelli Cernuschi.

Un grande evento cult per lo sport e la solidarietà, fatto di musica, sport, buona cucina, spettacoli ed eventi speciali, che fa accorrere ogni anno migliaia di persone di ogni età da tutta la Brianza e non solo.

Per tutta la domenica si susseguiranno esibizioni sportive organizzate dalle associazioni di Merate, gonfiabili gratuiti in tutta l’area della manifestazione, Percorso Pompierini, tornei di beach volley, pista off-road di macchinine elettriche e dimostrazioni dei gruppi allievi Pompieri di Merate e Verolanuova (BS). Il tutto accompagnato dai Food Truck che vi delizieranno con le loro specialità di Street Food (dal mattino alla sera) e il mitico Chiringuito dei Pompieri con drink e gelati.

Di seguito la locandina: