MESSAGGIO PROMOZIONALE – Non c’è più tempo da perdere: è ora di decidere dove trascorrere le proprie vacanze estive. Per farlo c’è un sistema infallibile, ovvero rivolgersi a una Agenzia di Viaggio. Un luogo sicuro e professionale dove trovare assistenza e consigli su misura.

“Viaggiare ha un significato diverso per ogni persona, ma di certo la vacanza estiva rappresenta un momento importante per divertirsi e per staccare dopo un anno di lavoro – racconta il presidente del Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco, Bruno Gaddi – Ecco perché diventa sempre più fondamentale scegliere il viaggio giusto, adatto alle proprie esigenze e aspettative, senza sorprese spiacevoli. In questo senso le Agenzie di Viaggio rappresentano una certezza per programmare in tutta serenità e sicurezza una vacanza capace di essere un momento di svago, relax e divertimento, ma anche di conoscenza, scoperta e cultura. Nella consapevolezza che l’Agenzia di Viaggi offre sempre una visione più ampia delle novità e delle opportunità con uno sguardo che apre il campo a mete magari nemmeno pensate. Una realtà, che in definitiva, è in grado di fornire una proposta più vicina alle aspettative del cliente-turista”.

Il Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco ha pensato a due itinerari.

Una delle mete da sempre più richieste per l’estate, specialmente per questo 2018, è senza dubbio l’isola di Rodi in Grecia nel Dodecaneso, che si raggiunge con voli diretti in poco più di 2 ore da Milano o Bergamo. L’offerta turistica sull’isola è vastissima tra villaggi italiani più adatti alle famiglie con bambini e hotel internazionali, fino a bed&breakfast o appartamenti in affitto per chi ama la libertà. Muoversi sull’isola è semplicissimo, si possono noleggiare facilmente auto e scooter, ma ci sono anche compagnie turistiche che ogni giorno offrono escursioni alla scoperta di Rodi. Le spiagge sono una più bella dell’altra: la prima in assoluto è sicuramente Lindos, acqua cristallina e sabbia fine; poi la vivace Faliraki e la Baia di Antony Queen. A Rodi non ci si annoia mai, durante il giorno ci si può rilassare in spiaggia oppure visitare la Baia delle Farfalle. A sud invece troviamo l’incontro dei due mari, il mar Egeo e il Mediterraneo. Non dimentichiamo le tappe culturali fondamentali: Rodi città, antica e medioevale, cinta da mura, Patrimonio dell’Unesco, e Lindos con le case bianche alla cui sommità si erge il meraviglioso castello/fortezza che domina tutta la baia. Alla sera il luogo più animato è la frenetica Faliraki, dove la notte non finisce mai.

Meta da sempre richiesta da maggio a settembre nelle agenzie lecchesi e avvolta da un fascino particolare e misterioso è da molti anni l’Irlanda. Si raggiunge con voli diretti di 2 ore e 30 minuti con Ryanair o Aer Lingus da Bergamo, Linate o Malpensa. La città di Dublino, anche per solo un breve week end, è splendida, vivace e divertente oltre che ricca di storia per gli appassionati di arte e cultura: il Trinity College con la Old Library, dove ancora oggi sono conservati il Book of Kells e l’arpa più antica dell’Irlanda; la Cattedrale di San Patrizio; la Christ Church. Ma degna di nota è anche la Galleria d’Arte Irlandese che oltre ad essere gratuita conserva opere importanti come “La cattura di Cristo” del Caravaggio e artisti di fama mondiale come il Perugino, Tiziano, Velasquez e Rembrandt. In città si trovano moltissimi hotel di catene internazionali, mentre in campagna prevalgono i bed&breakfast e piccoli alloggi a conduzione famigliare. Tra le attrazioni per i più giovani è d’obbligo una sosta alla Guinnes Store House, un tour guidato alla scoperta dei segreti della birra più famosa d’Irlanda. Mentre alla sera nella zona pedonale del Temple Bar si può sorseggiare dell’ottima birra accompagnata da piatti tipici irlandesi e dalle ballate celtiche. Da Dublino con un treno veloce si possono raggiungere molte località sulla costa per ammirare le famose scogliere d’Irlanda. Una delle tante possibilità è certamente la Penisola di Howth con il grazioso paesino di pescatori, ristorantini caratteristici e locali lungo il porto. Con una piacevole passeggiata si raggiunge la scogliera da dove ammirare il panorama delle Isole Eye’s Irland.

Queste sono solo alcune idee individuate dal Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco. Un flash di quello che si può trovare in una delle nostre Agenzie. Realtà professionali e competenti dove il potenziale turista può trovare un consulente qualificato in grado di suggerire direttamente, e di persona, la meta ideale e che più si adatta alle esigenze di tempo e di budget. In una Agenzia di Viaggio non c’è la anonima interazione cliente-sito internet, ma una relazione tra una persona che esprime esigenze e desideri e un agente che traduce tutto questo in un itinerario per una vacanza indimenticabile e il più possibile perfetta.

Ecco le Agenzie di Viaggio del Gruppo di Confcommercio Lecco.

AGENZIA VIAGGI LANFRANCHI VIPTOURS

Via Cairoli 15 F/B Lecco

www.viptours.it

ANDATA E RITORNO

Via Donatori Sangue 1 Oggiono

www.andata-ritorno.com

ENTERPRISE VIAGGI

Via Roma 45 Lecco

www.enterpriseviaggi.com

GATTINONI TRAVEL NETWORK

P.za Mazzini gall. Roma 5 Lecco

www.gattinoni.it

I VIAGGI DEL TIVANO

Via per Esino 3 Perledo

www.tivanotours.com

LAKE COMO FOOD TOURS – EXPERIENCE ITALY TOURS

Corso Giacomo Matteotti 8/D Lecco

www.lakecomofoodtours.com

LEGNONE TOURS

Via Mazzini 3/C Colico

www.legnonetours.com

MERIDIANI E PARALLELI

Via Lazzaretto 26 Oggiono

www.meridianieparalleli.it

OLGINATESE VIAGGI

Via Sant’Agnese 51 Olginate

www.olginateseviaggi.it

ORIENTAMENTI SRL

Via Garibaldi 19 Barzanò

www.orientamenti.it

RIGAMONTI VIAGGI SRL

Via Galli 10/A Calolziocorte

www.rigamonti.travel

RUSCONI VIAGGI

Viale Dante 28 Lecco

www.rusconiviaggi.com

SAN ROCCO VIAGGI

Via San Rocco 16/B Valmadrera

www.sanroccoviaggi.it

SPRINGBOK VIAGGI

Corso Promessi Sposi 80 Lecco

www.springbokviaggi.com

VECCHIE MURA VIAGGI

Via Mascari 65/A Lecco

www.vecchiemuraviaggi.com

VELVET TOURS

Via Indipendenza 5 Merate

www.velvettours.it

VIRTUAL TRAVEL DI RIGAMONTI VIAGGI SRL

Corso Martiri 83 Lecco

www.virtualtravel.it