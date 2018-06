MESSAGGIO PROMOZIONALE – Il 9 giugno per Ais Lecco vota Corrado Crippa: il sommelier è il candidato alla presidenza della delegazione lecchese dell’Ais, Associazione Italiana Sommelier, chiamata al rinnovo dei propri organi sociali il prossimo 9 giugno.

45 anni, sommelier Ais dal 2011, Crippa si propone al delegato uscente e punta al consiglio regionale con un programma all’insegna del cambiamento.

I soci votanti di Lecco potranno conoscere il candidato lunedì 4 giugno presso il Quality Hotel San Martino di Garbagnate Monastero dove è stato organizzato un aperitivo con ampia degustazione di vini gratuita, dalle 19 alle 22 circa. Un’occasione per approfondire il programma e i progetti di Corrado Crippa che puntano ad una nuova gestione della delegazione su diversi piani, indispensabili per la crescita dei soci e del bacino d’utenza.

Un rinnovo che votato vedrà l’intensificazione di eventi e degustazioni: “E’ necessario assicurare queste attività per i soci – dichiara Crippa nel suo programma – coinvolgendo sempre più produttori e distributori per variare l’offerta degustativa”. Il candidato assicura almeno una serata di degustazione al mese, cercando di mantenere un’offerta di qualità ad un prezzo accessibile a tutti. Ogni due mesi quindi verrà organizzato un grande evento con ospiti relatori di fama nazionale e produttori di livello assoluto.

Il voto per Crippa è anche il voto che porterà la delegazione lecchese di Ais a spostare il suo raggio di attività verso il capoluogo, Lecco: “Negli ultimi anni gli eventi organizzati sono stati sempre localizzati in Brianza, di fatto trascurando la stragrande maggioranza del territorio di nostra competenza. L’attività sarà spostata verso Lecco in modo da poter finalmente utilizzare le risorse naturali e turistiche che il lago ci dona: da qui ripartiremo con eventi mirati nei paesi rivieraschi utili a rinverdire il bacino di utenza di soci e, perché no, futuri corsisti”. Non solo il lago, ma anche la Valsassina: “Qui organizzeremo eventi dedicati alla degustazione dei formaggi, lustro locale”.

Appuntamento quindi il 4 giugno al Quality Hotel San Martino di Garbagnate per conoscere meglio programma e candidato. Il 9 giugno alle elezioni Ais vota Corrado Crippa. La lista sostiene Hosam Eldin Abou Eleyoun alla presidenza regionale.

QUI il programma completo