MESSAGGIO PROMOZIONALE – Un centro residenziale prestigioso quello che sorgerà nella splendida Baia di Parè con soluzioni abitative eleganti, moderne e confortevoli inserite in un contesto estremamente affascinante.

Un intervento di riqualificazione affidato al Gruppo Colombo di Lecco che vanta progetti esclusivi tra i quali si annoverano quello di Porta Garibaldi, il Bosco Verticale, la Fondazione Prada e la Torre Allianz solo per citarne alcuni.

SERVIZI E COMODITÀ A PORTATA DI MANO

L’area adiacente le Residenze Giardini del Lago ospita l’attracco dei traghetti che collegano Valmadrera con Lecco, Varenna e Bellagio. La zona è ben collegata grazie alla presenza della Strada Provinciale 583 e di linee di autobus del trasporto pubblico; la fermata del treno dista circa 5 minuti di auto dal complesso residenziale.

Nelle immediate vicinanze sono presenti numerosi negozi, supermercati, farmacie, sportelli postali, banche, scuole, centri sportivi, bar e ristoranti.

In progetto anche la realizzazione di piscine, lo scivolo per praticare kitesurf e il completamento della pista ciclabile che collega Lecco a Bellagio.

Tante le opportunità offerte dalla zona: dallo sci alpino, di fondo e snowboard all’alpinismo, dal windsurf, kitesurf e barca a vela alle escursioni a piedi, senza tralasciare l’arte, la cultura e lo shopping.

RESIDENZE GIARDINI DEL LAGO: IL NUOVO MODO DI ABITARE IL LAGO

Grandi spazi verdi, affacciati su acque che riflettono colori e panorami incantevoli e protetti dai monti che li stringono in un abbraccio: sono questi gli elementi naturali che rendono le Residenze Giardini del Lago un luogo in cui abitare all’insegna del benessere e della qualità della vita.

Il complesso, di nuova costruzione, è situato nella Baia di Parè (comune di Valmadrera), sulle rive del lago di Lecco, diramazione orientale del lago di Como. A pochi chilometri sorge la città di Lecco.

Le Residenze Giardini del Lago si compongono di 4 edifici, al massimo di tre piani, box e un ampio parco interno.

Le soluzioni proposte spaziano dal bilocale al quadrilocale con giardino, così da soddisfare ogni specifica esigenza abitativa.

Tutti gli appartamenti si caratterizzano per il design moderno, le finiture di pregio, le elevate prestazioni energetiche (A) e i sistemi tecnologici all’avanguardia (domotica, impiantistica avanzata e sistemi di sicurezza interni ed esterni).

Le abitazioni poste all’ultimo piano vantano anche il collegamento diretto con il sorprendente tettogiardino.

“La Baia di Parè è un vero e proprio paradiso – spiega Ernesto Borelli responsabile della sede di Lecco di Gabetti Property Solutions – Qui sorgeranno dimore di pregio, tutte in classe A, progettate con la massima attenzione ed elevati standard qualitativi oltre ad essere dotate di sistemi domotici all’avanguardia. Straordinari saranno i giardini pensili sui tetti delle quattro palazzine, costituite al massimo da tre piani e collegate da un ampio giardino condominiale. Da ogni finestra, balcone e terrazzo la vista cadrà su grandi spazi verdi affacciati sulle acque della Baia di Parè”.

Diverse le soluzioni abitative, dal bilocale ai moderni trilocali con giardino ad eleganti trilocale con attico, mentre per le famiglie accoglienti quadrilocali con giardino.

www.residenzegiardinidellago.it