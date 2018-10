MESSAGGIO PROMOZIONALE – Apre i battenti in città, domenica 21 ottobre a Lecco in via Cavour 78, la prima Spa per capelli, un vero e proprio centro benessere dedicato alla cura e alla salute dei capelli. Potrete scoprire tutte le novità dalle 15,30 alle 18,30 in occasione dell’inaugurazione.

Facciamo due chiacchiere con Simona Brucculeri, titolare del nuovo centro.

Simona, come è nata l’idea della spa e in cosa consiste?

Cominciamo col dire che benessere e qualità sono da sempre valori alla base della nostra attività di parrucchieri che vanta un’esperienza trentennale. Il nostro nuovo salone nasce però con una concezione completamente nuova, quella di offrire ai clienti una vera e propria oasi di benessere per i capelli, tutta naturale.

Il pilastro della nostra filosofia, infatti, è quello di utilizzare prodotti di prima qualità al 100% naturali e vegetali, non tossici, non cancerogeni e privi di petrolio per garantire la sicurezza delle nostre clienti nel rispetto dell’ambiente e i prodotti della linea Naturalmente Organic Cosmetic sono una garanzia.

Prevedete dei percorsi SPA personalizzati?

Certo, studiamo percorsi beauty esclusivi e su misura in una cornice rilassante e accogliente. Dall’oliazione con estratti di mandorla e jojoba, ai trattamenti organici Elements per cute e capelli, fino al Color Plant Flower, un metodo di pigmentazione realizzato con erbe coloranti naturali e senza prodotti chimici. I risultati sono entusiasmanti, non solo dal un punto di vista della salute, ma anche estetico. Colorare e curare i capelli non è mai stato così facile e sicuro!

Una filosofia, la vostra, attenta e rispettosa dell’ambiente, oltre che della salute del cliente.

Certo, la scelta di utilizzare prodotti vegetali nel campo della cosmesi ci permette ogni giorno di prenderci cura del mondo in cui viviamo, oltre che della nostra bellezza. Lavorare con prodotti esclusivamente biologici, realizzati utilizzando fonti energetiche sostenibili e rinnovabili, fa la differenza! Noi abbiamo fatto la nostra scelta e ne siamo convinti.

Appuntamento quindi il 21 ottobre a Lecco per chi è alla ricerca di salute, bellezza e relax. I consulenti ti aspettano per presentarti il percorso SPA più adatto a te.

Spa per capelli

Via Cavour, 78 Lecco

0341/286353

Mob. 331/9753244

Instagram: spaxcapellilecco

Facebook: Spa per Capelli Lecco

www.spapercapellilecco.it