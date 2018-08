IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 3

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 10.08.2018;

Preso atto della sentenza n. 1532 del 18 giugno 2018, sul ricorso n. 1344/2014 di registro generale, con la quale è stato annullato il PGT approvato con delibera C.C. n. 33 dell’11.07.2013;

AVVISA

Che l’Amministrazione Comunale di Colico intende procedere alla redazione e approvazione del P.G.T. ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i.

In relazione a tale decisione con il presente avviso si invitano i cittadini e gli enti a collaborare con l’Amministrazione Comunale presentando suggerimenti e/o proposte mediante istanza scritta in carta semplice, come da schema scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Colico, al seguente link:

http://www.comune.colico.lc.it/index.php/la-gestione-del-territorio/urbanistica/1531-avviso-formazione-atti-costitutivi-il-pgt

entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La presentazione può avvenire anche mediante inoltro alla casella di posta pec: colico@cert.legalmail.it.

Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 13 della L.R. 12/05 e s.m.i., i suggerimenti e/o le proposte utili alla definizione delle scelte urbanistiche per la tutela degli interessi diffusi che perverranno, non saranno vincolanti per l’Amministrazione Comunale, ma serviranno per determinare un quadro di riferimento degli interessi privati e di quelli a valenza collettiva.

Per questo motivo, non è fatto obbligo per l’amministrazione Comunale rispondere puntualmente ad ogni singolo contributo partecipativo in sede di formazione degli atti costitutivi il P.G.T.

Colico, lì 17.08.2018

Il Responsabile della Struttura 3

Programmazione-Gestione-Valorizzazione

e Sviluppo del Territorio

Geom. Bruno Mazzina

