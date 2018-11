M.P. – L’Ambulatorio Dentistico Lecchese nasce a Lecco nel 2007 in via Cernaia e, da undici anni, garantisce professionalità e qualità ai pazienti, grazie a un’equipe giovane, preparata e in costante aggiornamento.

L’Ambulatorio oggi conta tre sale operative odontoiatriche che lavorano simultaneamente e una quarta sala medica polispecialistica, pensata e voluta da Luca Runci, titolare e responsabile amministrativo, nell’ambito di un ampliamento dello studio, nel 2016.

“Ad oggi possiamo contare su sei dipendenti, di cui quattro assistenti alla poltrona, un amministrativo e una segretaria oltre a una decina di collaboratori odontoiatrici che si alternano tutta la settimana, da lunedì al venerdì (orario continuato 8.30-19.30) e sabato (8.30-12.30). Grazie a questa organizzazione possiamo offrire un buon servizio ai nostri clienti” sottolinea Luca Runci.

Particolare attenzione è dedicata ai pazienti più piccoli: presso l’Ambulatorio Dentistico Lecchese infatti operano due professioniste dedicate esclusivamente ai bambini, la Dott.ssa Chiara Folegatti (ortodonzista) e la Dott.ssa Margherita Spinelli (pedodonzista). “Grazie alle nuove tecnologie – spiega Runci – nel nostro studio abbiamo a disposizione una particolare sedazione per i pazienti più piccoli che, come sappiamo, sono spesso i più spaventati di fronte alla visita dentistica. Con questo strumento e alla professionalità delle nostre dottoresse i bimbi entrano ed escono con il sorriso. A dimostrazione di ciò un sensibile aumento, nel nostro studio, della clientela più giovane negli ultimi anni”.

L’Ambulatorio Dentistico Lecchese è dotato anche di tecnologie all’avanguardia nel panorama odontoiatrico: “Nel nostro studio disponiamo di un impianto per la Tac tridimensionale attraverso la quale progettiamo tutti i lavori di implantologia. Sostanzialmente la tac consente di progettare, tramite dei particolari software, esattamente come lavorare e dove posizionare l’impianto dando all’operatore e al paziente una certezza in più”.

Un altro strumento a disposizione dell’Ambulatorio è la Cad-Cam, una speciale telecamera intraorale che consente di prendere l’impronta della bocca in maniera meno invasiva (sostituisce la tradizionale ‘pasta’) e di avere pronto il manufatto in tempi molto più brevi (poche ore), grazie ad una stampante 3D collegata alla telecamera che effettua la scansione.

Presso lo studio si utilizza anche la chirurgia guidata per l’implantologia: “Grazie a questo strumento possiamo realizzare delle dime chirurgiche, ovvero degli ausili clinici per il posizionamento degli impianti, che permettono di guidare il chirurgo durante l’intervento evitando traumi, riducendo il dolore e invasività” prosegue Runci. “Grazie all’evoluzione tecnologica il livello dell’odontoiatria negli ultimi anni si è notevolmente alzato. Le nuove strumentazioni e la presenza di un personale giovane e molto specializzato costituiscono i valori aggiunti del nostro studio”.

L’Ambulatorio Dentistico Lecchese ha clientela privata e in convenzione (Fasi, Fasi Open, Unisalute, Metasalute, Fasdac, Musav, Faschim e Previmedical) che può contare sulla professionalità della segretaria dello studio che segue passo dopo passo il cliente convenzionato.

Lo Studio da tre anni ospita anche una sezione polispecialistica dove si alternano diversi professionisti, la Dott.ssa Francesca Meregaglia, nutrizionista, il Dott. Marco Biffi e la Dott.ssa Giorgia Losa, osteopati, la riflessologa Bibiana Leonor Sen e la Dott.ssa Martina Lunghi, psicologa.

Per fissare la prima visita (gratuita) si può contattare lo 0341 495061, info@ambulatoriodentisticolecchese.it; www.ambulatoriodentisticolecchese.com

Gli operatori dello studio: Dott. Gianluca Cicardi (Direttore Sanitario), Dott. Giuseppe Bonacina (chirurgia orale), Dott. Salvatore Terlizzi, Dott.ssa Chiara Folegatti (ortodonzista), Dott.ssa Margherita Spinelli (pedodonzista), Dott. Marco Zaboia (endodonzista), Dott. Alessandro Amici (maxillo-facciale), Dott. Giorgio Dolcini, Dott.ssa Valentina Cattaneo, Dott. Uberto Cazzaniga (igienista), Dott.ssa Giovanna Terraciano (igienista), Dott. Carlo Fumagalli, Dott. Niccolò Anghilieri e Dott. Claudio Riamati (gnatologo).