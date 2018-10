MESSAGGIO PROMOZIONALE – Italiadoc, la “boutique” per la casa, è pronta ad accogliere i propri clienti con un appuntamento dedicato ad Halloween, la festa più spaventosa dell’anno: sabato 27 e mercoledì 31 ottobre alle ore 15 presso il negozio di via Cavour 98 ci sarà il taglio della zucca, per rivivere la leggenda di Jack Lantern con l’intaglio delle zucche più spaventose.

Italiadoc, da quasi un anno a Lecco, è un contenitore di brand selezionati italiani e internazionali per arredare la propria casa con eleganza e ricercatezza.

La passione per l’arredo e il design si è presto tradotta nella voglia di trasmetterla sempre di più, prima sul portale e-commerce: www.italiadoc.it, ricco di moltissime proposte e promozioni e con più di un milione di iscritti. Successivamente anche in due punti vendita: uno nella centralissima via Cavour al n° 98 Lecco; l’altro a Cantello, per accogliere le clienti di Varese e dintorni ed i vicini clienti Svizzeri.

Per maggiori info:

Facebook: https://www.facebook.com/leccoitaliadoc/

Instagram: https://www.instragram.com/italiadoc.it