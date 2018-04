MESSAGGIO PROMOZIONALE

G.D.P.R.

REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679

25 Maggio 2018: una data importante per tutte le Aziende europee.

Consulenza a 360 gradi:

La consulenza riguarda tutti gli aspetti connessi alle leggi sulla protezione dei dati, tra cui:

· Informative a dipendenti, clienti o consumatori;

· Contrattualistica nei confronti di soggetti che trattano dati in nome e per conto della società;

· Definizione di ruoli e responsabilità;

· Prior Check nei confronti dell’Autorità Garante;

· Registri dei trattamenti;

· Rispetto della protezione dei dati ed analisi misure di sicurezza adeguate;

· Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);

· Siti web e cookies policy;

· Verifica contratti di cloud computing;

· Redazione di procedure idonee al trattamento dati;

· Predisposizioni di flussi informativi fra Titolare, Responsabile e DPO;

D.P.O. – Data Protection Officier

Quando si deve nominare:

· trattamento è effettuato da un’autorità pubblica

· le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala

· le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10

Il nostro team è formato da tecnici informatici, legali e consulenti in materia di privacy con esperienze in vari settori, certificati in qualità di Data Protection Officer.

Per tutte le tipologie di trattamento, con o senza obbligo di nomina al DPO, possiamo garantirti la stessa qualità.