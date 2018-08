MESSAGGIO PROMOZIONALE – B Studio Immobiliare è lieta di invitarvi alla presentazione della “Residenza Degli Ulivi”. Un piccolo complesso di sole quattro Ville indipendenti immerse nel verde, in equilibrio con l’ambiente grazie a un’architettura essenziale che nelle sue linee semplici si impone nello spazio, riservando privacy e comfort a chi la abita e la vive.

Le soluzioni uniscono lo stile moderno alla qualità costruttiva. La Residenza è ubicata in località Maggianico a Lecco. Studiata per le famiglie che amano il verde e la tranquillità, la RESIDENZA GLI ULIVI si adagia sull’area verde sottostante il Monte Resegone, in una zona particolarmente tranquilla, ed è nata per soddisfare le esigenze di coloro che guardano alla qualità architettonica unita alle nuove tecnologie, con particolare riguardo verso il contenimento dei costi di gestione e manutenzione.

Le ampie vetrate donano luminosità e respiro a tutte le ville oltre che sfogo sugli spazi verdi esterni.

Le finiture di capitolato sono di alto livello e l’ampia possibilità di opzioni, come la piscina in giardino, garantiscono una vera casa Taylor made. Ogni soluzione garantisce il livello A3 nel rispetto dei nuovi standard, risparmio energetico e tutela dell’ambiente.

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 potrà visionare il complesso accompagnato da uno dei nostri agenti con la possibilità di prenotare una visita privata.

Durante tutta la giornata le sarà possibile gustare un ottimo rinfresco o aperitivo curato da Piaceri d’Italia.

Vi aspettiamo quindi sabato 5 Maggio 2018 dalle ore 10 alle 19 in via Ponchielli n. 11 Lecco.

— CAPITOLATO —

Per informazioni:

https://www.bstudioimmobiliare.it/open-house-5-maggio/

B Studio Immobiliare

341 286 839

lecco@one-re.it

www.one-re.it