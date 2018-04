MESSAGGIO PROMOZIONALE – Italiadoc fa il suo debutto il 25 novembre 2017 a Lecco nella centrale Via Cavour 98.

Secondo punto vendita dell’insegna, nata nel 2013 come piattaforma e-commerce dedicata al mondo della decorazione e del casalingo, Italiadoc si propone prima a Varese e poi a Lecco come “boutique” per la casa, un contenitore di brand selezionati italiani e internazionali per arredare la propria casa con eleganza e ricercatezza.

La passione per l’arredo e il design si è presto tradotta nella voglia di trasmetterla sempre di più, prima semplicemente online, poi anche fisicamente permettendo ai clienti di toccare con mano la varietà di assortimenti proposti.

L’esperienza più che ventennale nel settore dell’arredo per la casa e un’accurata ricerca nelle migliori fiere italiane ed estere, con un occhio attento al rapporto qualità-prezzo ha dato frutto ad una raffinata selezione tra i migliori marchi italiani tra cui Valsecchi, Tognana, EDG, La fabbrica del Verde, Innovaling, Lux Lodge e moltissimi marchi internazionali.

Italiadoc diventa un punto di riferimento per la casa, unendo l’amore e il calore della “casa tradizionale” alla modernità e contemporaneità delle nuove tendenze, nel pieno rispetto per l’ambiente.

Nel ventaglio di proposte si possono trovare ad esempio i tovagliati catalani di Aramis; lanterne, cuscini e prodotti in alga marina e materiali naturali della toscana Luxe Lodge; saponi di Marsiglia e creme all’olio d’oliva di Compagnie de Provence; lino al metro firmati Charvet – azienda francese con oltre 100 anni di esperienza; profumazioni provenzali (da Grasse) di #Durance; accessori country e sofisticati per la tavola francese di #Cote deTable; fiori in silicone e cristallerie di #EDG Enzo De Gasperi e molto altro… questi solo alcuni dei brand esclusivi disponibili da Italiadoc.

Per Italiadoc è importante soddisfare a pieno il cliente fornendo un servizio personalizzato ad hoc trovando soluzioni e proposte per ogni tipo di personalità ed esigenza, con un’offerta di articoli sempre innovativi e ricercati. Con la tessera fedeltà di Italiadoc inoltre si accumulano punti e si guadagnano tantissimi sconti utilizzabili anche sul sito e-commerce www.italiadoc.it

“La mia casa è piccola ma le sue finestre si aprono su un mondo infinito.” – Confucio

Questa è la “mission” di Italiadoc : portare una ricca selezione di proposte da ogni parte del mondo e renderle accessibili e contemporanee per tutti .

Idee regalo originali, prodotti per la cura del corpo, della casa e della biancheria; da Italiadoc il clima è familiare e al contempo internazionale.

Ti aspettiamo in via Cavour 98 da lunedì a sabato dalle 10 alle 19 (orario continuato) e la domenica pomeriggio dalle 15 alle 19.