Da pochi mesi ha aperto i battenti Fase Rem Pontevecchio, un innovativo concept store del riposo, con una novità assoluta in Italia: la Relax Room!

Nella Relax Room potrai provare in totale privacy e tranquillità tutti i modelli di materassi presenti in showroom, senza fretta e avendo a tua disposizione degli spazi dedicati.

Ad accogliervi, la giovane titolare salentina, che da tre generazioni porta avanti con orgoglio e passione lo studio e la messa a punto dei migliori sistemi di riposo.

Angela, come ti è venuta questa idea?

Nel corso degli anni ho osservato l’imbarazzo che, giustamente, può colpire molte persone mentre provano i materassi nei negozi o nelle fiere: tutti nella stessa posizione… rigida…mani incrociate sul petto…collo affossato nelle spalle…da lì ho pensato che, se una persona avesse avuto la possibilità di provarli in totale privacy, in un ambiente accogliente e rilassante e senza che nessuno li vedesse o incalzasse con miliardi di domande, avrebbe fatto l’acquisto giusto e ponderato, che spesso, ahimè è fatto senza riflettere più di tanto.

Un testimonial d’eccezione…

Si, in effetti per la linea box mistral abbiamo un testimonial particolare…Rocco Siffredi…ma piuttosto che parlare di Rocco preferirei parlare della linea di materassi box mistral…esteticamente e tecnicamente: unica, brevetto internazionale, traspirazione impareggiabile. Non basterebbero poche righe per illustrarne le innumerevoli qualità, quello che posso dire è che sul mercato attualmente non esistono prodotti di pari livello e se verrete a trovarmi, vi spiegherò perché.

Ma non voglio svelarvi troppo…abbiamo una nostra linea di materassi totalmente customizzabile e ad personam, oltre a mobili salva spazio ideali per arredare spazi ridottissimi in modo pratico e secondo lo stile della propria casa.

Insomma, una piccola realtà contemporanea in continua evoluzione.

Sul sito avete la possibilità di prenotare il vostro “tempo” da trascorrere nella Relax Room…per tutto il resto, vi aspetto nel nostro concept store !

