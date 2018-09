MESSAGGIO PROMOZIONALE – Sei alla ricerca di una soluzione immobiliare di prestigio per la tua attività? Ecco un’occasione unica nel “cuore” di Oggiono.

Studio Luraschi propone un elegante e raffinato spazio commerciale di 350 mq, nello splendido contesto del centro storico di Oggiono, in via 1° Maggio, 25, in uno stabile d’epoca realizzato agli inizi del 1900 che fu sede della Cassa di Risparmio fino al 1977 e successivamente è stato utilizzato per uffici e ristorante.

L’immobile, situato in posizione di forte passaggio veicolare e pedonale, si sviluppa su un unico livello fuori terra ed è composto da un importante e ampio ingresso, tre grandi ambienti con colonne di granito nella zona centrale, locali accessori, tre servizi, giardino privato di 200 mq con ingresso anche secondario oltre ad un’ampia cantina e centrale termica situate al piano interrato. Dotato di riscaldamento autonomo, l’immobile è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione interna che ha conferito agli ambienti prestigio, raffinatezza ed eleganza.

La soluzione immobiliare è ideale per attività commerciali, banche, ristoranti, uffici con possibilità di locazione commerciale. Nelle immediate vicinanze vi è disponibilità di parcheggi sia privati che pubblici.

Info e contatti: Studio Luraschi, via 1° Maggio, 70 a Oggiono, Tel. 0341577787



Sito internet: www.studioluraschi.com

E-mail: oggiono@studioluraschi.com.

