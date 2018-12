MESSAGGIO PROMOZIONALE – Un servizio sempre più rivolto al contatto diretto con il cliente quello offerto da Onoranze funebri Galli di Lecco, che ha recentemente rinnovato il sito web aziendale.

Nata a Lecco nel 1963 l’impresa, guidata oggi da Alberto Galli e da sua moglie Paola, si è contraddistinta negli anni per serietà, impegno, dedizione e professionalità, ricevendo per questo l’apprezzamento della clientela lecchese e non solo.

Il portale, impreziosito da una rinnovata e animata veste grafica, offre ai visitatori e alla clientela una panoramica dei servizi funebri proposti, rinnovati anno dopo anno al fine di garantire alla clientela un livello d’eccellenza durante il percorso del rito funebre e non solo. Sì perchè presso gli uffici di via Ponte Alimasco, a Lecco, i professionisti di Onoranze funebri Galli garantiscono ai clienti anche una consulenza e un supporto completo nel disbrigo di tutti gli atti burocratici conseguenti ad un decesso quali pratiche di successione, riunione di

usufrutto, richiesta di reversibilità della pensione e dei ratei maturati.

“Diamo un supporto importante a tutte le famiglie che si rivolgono a noi” ha spiegato la titolare Paola Galli. “Seguiamo passo dopo passo il cliente, dalla consulenza iniziale alla pratica vera e propria, dedicando a ciascuno il tempo e le attenzioni necessarie. Fondamentale, nel nostro lavoro, è il contatto diretto con il cliente”. Responsabile del servizio la Dottoressa Francesca Meles, contattabile per qualunque informazione.

Il nuovo sito ospita anche un’ampia sezione dedicata all’arte funeraria. Attraverso una vasta scelta di marmi, graniti e accessori il cliente sarà guidato nella personalizzazione dell’arredo funebre quali monumenti, lapidi e ossari.

“Presso i nostri uffici – conlude Galli – è possibile scoprire il mondo di MEVISTO. I clienti possono ricevere informazioni dettagliate in merito al processo di trasformazione delle ceneri o dei capelli in pietre preziose e prendere visione del catalogo con vari modelli e relativi costi”.

Attraverso il nuovo sito web www.ofgalli.it è possibile entrare in contatto in qualsiasi momento con i professionisti di Galli Onoranze Funebri.

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti recapiti: 0341 362546 – 335 6612003 – 335 7747336 galli@ofgalli.com