MESSAGGIO PROMOZIONALE – Venerdì 1° giugno, dalle ore 18.30, l’Hotel Griso di Malgrate ospiterà l’evento “Risveglia la tua bellezza prima dell’estate”, pensato per chi desidera regalarsi un momento per sé all’insegna della bellezza e del benessere in vista della stagione estiva.

Nella cornice mozzafiato vista lago del Ristorante L’Altro Griso, i partecipanti scopriranno i segreti dei colori, del make-up e del vestito giusto per ogni occasione con la consulente d’immagine Paola Rota Brusadelli, i prodotti di bellezza e benessere più all’avanguardia con Tiziana Nava, networker Jeunesse Global, e i benefici del wellness walking con l’istruttore Gianni Quartararo.

“Risveglia la tua bellezza prima dell’estate” è un percorso completo e sorprendente alla scoperta del meglio di sé, di quello che ognuno di noi può fare per valorizzare nel migliore dei modi i propri punti di forza.

Come?

– Con la consulenza d’immagine

– con la scelta dei prodotti giusti per promuovere il benessere, contrastare con efficacia il processo di invecchiamento e ridurre le imperfezioni della pelle

– e infine con la scelta di uno stile di vita più sano, che comprende l’attenzione al movimento e allo sport, ma quello alla portata di tutti, come la camminata consapevole del wellness walking.

Paola Rota Brusadelli, consulente d’immagine, make up artist e personal shopper, aprirà la serata introducendo i partecipanti alla scoperta di quanto sia importante prendersi cura della propria immagine, perché, come diceva Oscar Wilde, “non c’è mai una seconda occasione per fare una buona impressione la prima volta”.

Ecco perché diventa fondamentale per ciascuno scegliere uno stile incisivo e definito

– che rifugga l’omologazione e rappresenti la personalità

– e che sappia mettere in luce le qualità individuali e ammorbidire nel contempo i punti di debolezza.

Bellezza è anche cura della pelle e del corpo. Tiziana Nava, networker dei prodotti di bellezza e benessere Jeunesse Global, proseguirà quindi la serata con un beauty party, durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di

– conoscere un marchio straordinariamente innovativo,

– vedere i risultati dell’applicazione dei prodotti su una modella

– e infine provare su se stessi gli effetti delle tecnologie anti-invecchiamento più all’avanguardia.





Gianni Quartararo, istruttore di wellness walking, parlerà infine di questa straordinaria disciplina alla portata di tutti, che si pone l’obiettivo di aiutare le persone a ritrovare il proprio equilibrio attraverso

– la camminata sportiva,

– una sana alimentazione,

– il giusto atteggiamento mentale.

Chi lo desidera, può attrezzarsi di abbigliamento e calzature comode per provare fin da subito insieme a Gianni i benefici di questa disciplina.

Venerdì 1° giugno, quindi, il cambiamento verso un “nuovo sé” è alla portata di tutti: basta sceglierlo e fare il primo passo!

L’evento, a prenotazione obbligatoria, prevede due sessioni tra cui scegliere:

Ore 18.30-20.00: prima sessione (registrazione ore 18.15)

Ore 20,00-21.30: seconda sessione (registrazione ore 19.45)

c/o Sala del Ristorante L’Altro Griso, 1° piano, Via Provinciale 51, Malgrate (LC)

Per info e prenotazioni: Tiziana Nava, cell. 339 7942507, e-mail tiziana.nava@scrivivendo.it