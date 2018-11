MESSAGGIO PROMOZIONALE – A due passi dal lungolago, c’è una via, scoppiettante come mai prima: Via Mascari 29, dove ha aperto il negozio di Popcorn più folle che c’è… Fol Gourmet Popcorn Lecco!

Entriamo e subito veniamo colpiti dall’atmosfera giocosa, che risveglia sempre il fanciullo nascosto in ognuno di noi: tra colori e sapori veniamo travolti dall’amore per il popcorn, più buono che c’è…

La fantastica Jessica ci guida in un percorso di degustazione, tra ben 30 gusti diversi!

Prima, ci chiede cosa preferiamo tra dolce e salato. Ed io, sempre indecisa, dico entrambi! Nessun problema, mi risponde lei, passandomi un bicchierino…Io guardo, assaggio e le mie papille gustative iniziano a scoppiettare di felicità!

Popcorn all’amatriciana, incredibile… Hot Cheese Popcorn ed in un attimo, ancora con un pizzico di piccante in bocca, provo fondente che passione: una combinazione perfetta.

Ma le sorprese non finisco qui! Voglio anche assaggiare Fol Mix, un mix di cioccolato bianco e fondente in croccante caramel e vengo rapita da altri gusti pazzeschi di Fol Gourmet Popcorn.

E già che sono qui compro anche una Bag di popcorn al gusto Cappuccino, per iniziare la giornata alla grande, con una colazione scoppiettante!

Cosa state aspettando? Provate anche voi il popcorn più folle e buono che c’è!

via Mascari 29 Fol Gourmet Popcorn TI ASPETTA!

