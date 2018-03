LECCO – In tanti non hanno voluto perdersi la tappa lecchese del Banff Mountain Film Festival World Tour, ieri sera, al cine-teatro Palladium. Un appuntamento che si rinnova ormai da alcuni anni con un successo sempre crescente di pubblico.

Dieci film selezionati tra i finalisti della rassegna canadese con un tour di 29 serate in 27 città distribuite tra Nord, Centro e Sud del Paese. Il Banff Film Festival, dal 1975, è uno tra gli appuntamenti annuali più importanti e prestigiosi dedicati al cinema di montagna e outdoor che si svolge a Banff in Canada. Giunto quest’anno alla 42^ edizione, ha visto in concorso oltre 100 film selezionati da una giuria internazionale tra i circa 400 iscritti, realizzati da registi provenienti da ogni parte del mondo.

La serata di ieri ha permesso al folto pubblico di vivere nuove ed emozionanti avventure, è stata l’occasione per conoscere per la prima volta incredibili personaggi e di incontrarne altri già visti in azione durante gli ultimi anni. Arrampicata, kayak, free solo, mountain bike, immagini stupende e luoghi mozzafiato il tutto concentrato in una serata dalle emozioni forti.

Il Banff Mountain Film Festival World Tour farà nuovamente tappa nella nostra provincia il prossimo 13 aprile, al cinema teatro auditorium di Casatenovo. Info: www.banff.it.