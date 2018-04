SIRTORI – Al rientro dalla finale di Coppa del Mondo che si svolgerà a Madonna di Campiglio dal 6 all’8 aprile, DF Sport Specialist ospita la nazionale italiana

di sci alpinismo per una serata “A tu per tu con i grandi dello sport”. Al negozio di Bevera di Sirtori, giovedì 12 aprile dalle ore 20.30, sarà possibile incontrare Robert Antonioli, William Boffelli, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Nadir Maguet, Davide Magnini, il team completo della nazionale italiana di sci alpinismo, di cui DF Sport Specialist è sponsor ufficiale per la stagione in corso.

L’accordo di sponsorizzazione con la Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) è nato dalla volontà dell’azienda di sostenere la disciplina dello sci alpinismo, uno sport che sempre più coinvolge appassionati e che da sempre è nel cuore dell’azienda e di molti suoi clienti che, in occasione della serata, potranno incontrare e ascoltare il racconto straordinario della stagione in corso dai diretti protagonisti.

“Sarà un piacere incontrare gli atleti della nazionale di sci alpinismo che quest’anno abbiamo voluto seguire da vicino e supportare con la nostra sponsorizzazione – afferma Sergio Longoni, presidente DF Sport Specialist – la loro stagione ad alti livelli ci ha permesso di essere presenti in prima linea nei più importanti appuntamenti di questa disciplina. Un vero e proprio fiore all’occhiello per la nostra azienda che da sempre crede molto ai valori di questo sport”.