PIANI RESINELLI – Novità in vista per i Piani Resinelli sul fronte della raccolta rifiuti, dal 2 luglio al 24 settembre, in via sperimentale, verrà effettuata la raccolta porta a porta.

Da tempo le quattro Amministrazioni Comunali (Abbadia, Ballabio, Lecco e Mandello) con i tecnici dei Comuni e quelli di Silea (Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente per Azioni) stanno lavorando ad un progetto per introdurre la raccolta differenziata nella frazione dei Piani Resinelli.

“Ogni anno soprattutto d’estate (ma non solo) – spiega Cristina Bartesaghi, sindaco di Abbadia, comune capo convenzione – nelle tre aree raccolta vengono conferiti rifiuti di ogni tipo all’interno o all’esterno dei cassonetti. Abbiamo calcolato che nei 4 mesi estivi vengono raccolti più della metà dei rifiuti di tutto l’anno. In una Provincia dove la raccolta differenziata è introdotta in tutti i Comuni e raggiunge buone percentuali non è più possibile continuare raccogliendo in modo indifferenziato tutto quanto. Negli ultimi anni si è cercato di contenere il problema aumentando il numero degli interventi della ditta, ma è una soluzione che lascia il tempo che trova oltre ad essere dispendiosa. Sono state approfondite più soluzioni e alla fine si è deciso di introdurre in via sperimentale dal 2 luglio al 24 settembre la raccolta porta a porta: tutti i lunedì il sacco indifferenziato, a lunedì alterni carta e cartone o sacco viola (plastica)”.

Sul piazzale Daniele Chiappa rimarrà un’area raccolta per i visitatori domenicali che saranno invitati anch’essi a differenziare le stesse tipologie di rifiuti.

“In questo modo – prosegue Bartesaghi – avremo modo di capire la percentuale delle varie tipologie per decidere per il futuro. Ogni proposta naturalmente avrà successo se ci sarà la collaborazione di tutti: degli esercenti, dei residenti e degli abitanti le seconde case se conferiscono puntualmente tutti i lunedì in modo corretto e non intasano l’area raccolta; dei visitatori se saranno rispettosi – ad essi chiederemo, come si fa in molte località di montagna, di portarsi i rifiuti a casa: il territorio li accoglie gratuitamente (non ci sono parcheggi a pagamento)”.

E’ inoltre in fase di realizzazione un calendario, manifesti informativi e tutto quanto potrà servire per pubblicizzare l’iniziativa.

“Sarà organizzata una ‘giornata ecologica’ per la distribuzione dei materiali (secchio giallo, calendario, ecc.) – conclude il sindaco di Abbadia – Confidiamo che venga colta in modo positivo questa proposta perché non c’è alternativa. I quattro Comuni, come si può immaginare, investiranno maggiori risorse finanziarie: non rendiamo vano questo impegno. Se ci sarà una differenziazione corretta, come sappiamo bene tutti, ci sarà un notevole risparmio sullo smaltimento Personalmente sono contenta del risultato e ringrazio veramente tutti i sindaci con i loro tecnici e i responsabili di Silea che hanno collaborato”.