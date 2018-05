BARZIO – La nuova croce da posizionare in cima alla Grignetta (Grigna Meridionale), a quota 2184 m, è pronta. La realizzazione è stata affidata a Mauro Sormani, fabbro di Barzio con officina in località “Fola”.

Alta 2 metri, larga 1, la nuova croce pesa 87 kg. “E’ stata realizzata in ferro e zincata a fuoco – spiega Sormani – e progettata sul modello di quella precedente. L’unica differenza sta nel peso: quella nuova è decisamente più robusta”.

Una sostituzione dovuta e doverosa, dopo i fatti dell’ottobre scorso quando, alcuni escursionisti giunti in cima alla Grignetta, avevano trovato la vecchia croce distesa a terra. Tra le ipotesi anche quella di un atto vandalico. Un episodio che fece parlare e animò la numerosa comunità di alpinisti ed escursionisti lecchesi e non solo affezionati alla Grignetta e a quella croce posata il 10 agosto del 1947 dal Gruppo Sportivo Montagna di Milano.

A fronte dello spiacevole episodio i Vigili del Fuoco di Lecco, nella persona di Fabio Adamoli si sono fatti avanti proponendo la realizzazione di una nuova croce e relativa posa in vetta.

Dall’idea i Vigli del Fuoco sono passati ai fatti coinvolgendo anche Giuseppe Orlandi “Calumer” per molti il “custode” della Grignetta nonché presidente del Cai Ballabio e membro del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana, mentre dietro le quinte si è mosso anche Alfredo Polvara di Lecco Turismo Manifestazioni.

Sulla nuova croce trovano spazio due targhe, quella nuova in memoria di don Carlo Spreafico e quella del ’47 dove si legge: “Il Gruppo Sportivo la Montagna, pone a perenne ricordo di tutti coloro che su questi monti hanno lasciato la vita”. All’interno della struttura della croce verrà inoltre posizionata anche la statuetta di una madonnina.

Fissato anche il giorno di posa della nuova croce, che sarà sabato 23 giugno, quando verrà portata in cima dall’elicottero dei Vigili del Fuoco e per l’occasione sarà presente anche l’alpinista Simone Moro.

Una giornata storica per la Grignetta, cima tra le più note in Italia e nel mondo per essere stata sin dagli albori dell’Alpinismo una vera e propria palestra di roccia. Sulle sue guglie hanno arrampicato i più grandi alpinisti di ogni epoca: da Emilio Comici, a Walter Bonatti, passando per Riccardo Cassin, Carlo ”Bigio” Mauri e Casimiro Ferrari solo per citarne alcuni.