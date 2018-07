CANZO – Intervento dell’elicottero e del soccorso alpino del Triangolo Lariano ai Corni di Canzo, per l’esattezza lungo il Sentiero 1 che si snoda fra il rifugio Terz’Alpe e la località Costa bella, per soccorrere un escursionista scivolato, nella tarda mattinata di domenica, in un tratto particolarmente ripido.

L’allarme è scattato poco prima delle 13 con l’intervento dell’elisoccorso da Como e di 10 uomini della stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino che erano impegnati proprio nella zona in una battuta di ricerca di Cinzia Parpagiolla, scomparsa lo scorso 22 giugno da Alzate Brianza.

Il ferito, un uomo di 76 anni che avrebbe riportato una probabile frattura alla gamba ed alcune escoriazioni, è stato elitrasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo.