SIRTORI – Doppia serata per il ciclo “A tu per tu con i grandi dello sport” di df-Sport Specialist: due storie di montagna raccontate attraverso le proiezioni dei film “Solo in volo” e “Climbin’in the wind”.

La serata, giovedì 19 luglio con inizio alle ore 20.30, si svolgerà nel negozio di Bevera di Sirtori e sarà condotta dalla giornalista e sceneggiatrice Valentina D’Angella.

“Solo in volo” è un film di Luca Maspes che vede protagonisti due personaggi di epoche diverse, Maurizio Folini e Luigi Bombardieri, entrambi accomunati dallo stesso obiettivo rappresentato dall’utilizzo dell’elicottero per soccorsi in montagna e in alta quota.

Maurizio Folini, nato a Sondrio nel 1965, ha fatto della sua passione per la montagna il suo lavoro, diventando prima maestro di sci e poi guida alpina; successivamente è diventato pilota di deltaplano e parapendio e infine ha conseguito il brevetto di pilota commerciale di elicotteri, con una specializzazione nel lavoro aereo e nei voli ad alta quota.

Folini ha portato la sua esperienza fino in Himalaya dove ha effettuato soccorsi con l’elicottero ai limiti del possibile, arrivando a compiere il salvataggio più elevato ottenuto in Nepal a 7.800 metri di quota sull’Everest.

Luigi Bombardieri, nacque a Milano nel 1900, ma visse gran parte della sua vita a Sondrio dedicando il suo tempo libero alla montagna, seguendo le imprese delle guide alpine nel massiccio del Bernina: da queste esperienze maturò la convinzione che solo l’utilizzo dell’elicottero poteva fare la differenza tra la vita e la morte nei soccorsi in montagna.

“Climbin’ in the wind, invece, è il cortometraggio dedicato alla cordata lecchese, composta da Manuele Panzeri, Giovanni Giarletta e Tommaso Sebastiano Lamantia, che ha raggiunto la cima del Cerro Torre ripercorrendo la celebre Via dei Ragni, realizzata nel 1974 dalla spedizione lecchese guidata da Casimiro Ferrari.

Partiti dall’Italia a fine dicembre 2017, Panzeri, Giarletta e Lamantia hanno fatto diversi tentativi, tutti bloccati da condizioni meteo avverse, prima di riuscire ad arrivare in vetta dopo tre giorni di scalata sulla parete ovest e un bivacco a 40 metri dalla cima.

