GALBIATE – La sezione ANPI di Galbiate, giovedì 25 ottobre alle ore 20.45 in un incontro presso l’Auditorium in piazza Golfari a Galbiate affronta i temi relativi alla crisi economica che dal 2007/8 prosegue ancora in questi mesi.

Da dove e come si sviluppa la concezione neoliberista di oggi, lo stato che guida le innovazioni, la creazione di lavoro, il debito, il divorzio tra Banca d’Italia e ministeri economici, la privatizzazione di Cassa depositi e prestiti, sono alcuni degli argomenti che verranno affrontati dal Prof. Andrea Fumagalli nella conferenza dal titolo: “Dal pensiero liberista degli anni’30 (l’ordoliberismo) al neoliberismo di oggi”.