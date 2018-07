VALMADRERA – Giovedì 12 luglio si terrà la presentazione della 1^ squadra di calcio della Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera e di tutte le attività per la prossima stagione sportiva 2018/2019. L’appuntamento è alle ore 20.30 presso il salone Autotorino a Valmadrera. Nell’occasione il comitato per il “Campo in sintetico all’Oratorio” farà il punto della situazione relativa all’inizio dei lavori del progetto.

In particolare, durante la serata, verrà illustrato il nuovo organico della 1^ squadra con i nuovi acquisti e il nuovo Mister Roberto Sozzi. Sarà anche l’occasione per esporre la Coppa Disciplina Regionale che la prima squadra vinto nella scorsa stagione su un totale complessivo di 384 squadre