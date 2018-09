LECCO – Mentre a livello nazionale ed internazionale sui temi dell’home sharing e sostenibilità ambientale sono in atto grandi movimenti e dibattiti legati al territorio, alla cultura e alle tradizioni locali e al rapporti tra l’host e il turista ospitato. Home Sharing Club di Lecco ha stretto una collaborazione in occasione di Immagimondo 2018 offrendo ospitalità gratuita ai relatori e ai viaggiatori del Festival, e in collaborazione con Airbnb, Legambiente e Caritas propone alcuni momenti di sensibilizzazione e di approfondimento sui temi della valorizzazione del territorio e della promozione di una ricettività sostenibile e attenta all’ambiente.

“Il merito che si può attribuire alla piattaforma Airbnb, è quello di aver creato le condizioni per costruire rapporti di fiducia tra host e guest superando spesso, in maniera naturale, su scala mondiale, resistenze o pregiudizi legati ad appartenenze diverse di culture, religioni, etnie” commentano dall’Ostello del Parco Monte Barro. “In questa direzione, l’Home Sharing Club di Lecco, ha voluto stringere una collaborazione con Immagimondo – il Festival di viaggi, luoghi e culture promosso dall’associazione Les Cultures di Lecco – offrendo ospitalità gratuita ai relatori e ai viaggiatori”

Si seguito il calendario dei momenti di sensibilizzazione e di approfondimento sui temi della valorizzazione del territorio e della promozione di una ricettività sostenibile e attenta all’ambiente:

Sabato 29 settembre 2018 19.00 – 21.00, Mensa dei poveri della Caritas di Lecco, Via San Nicolò 2, Lecco. “Dividere per moltiplicare”, “speciale” apericena ad invito per relatori e viaggiatori Immagimondo e host di Lecco presso la mensa dei poveri della Caritas. Saranno presenti referenti di Caritas, di Airbnb, del Comune di Lecco, di OspitaMi e del network nazionale Host+Host. Il titolo “Dividere per Moltiplicare” di Caritas per Expo 2015 viene riproposto per l’occasione dall’Home Sharing Club di Lecco. L’home sharing parte dalla condivisione di una risorsa, la casa, di storie e di relazioni. Per Il tema dell’ambiente che caratterizza la XXI edizione del Festival verranno utilizzate stoviglie compostabili (zero plastica!) in collaborazione con Legambiente e ogni host sarà invitato a portare un piatto da condividere.

Domenica 30 settembre 2018 11:00 - 12:30 . Sala conferenze, Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre 22, Lecco. Convegno: Valorizzare il territorio e promuovere una ricettività sostenibile. Gli Host promotori presenteranno quanto emerso da un questionario circa gli interessi che portano i turisti a visitare le nostre zone, finalizzato a migliorarne l’offerta e, attraverso alcune testimonianze, restituiranno la bellezza del nostro territorio che merita di essere custodito e valorizzato.

Comune e Provincia daranno evidenza di un turismo in crescita e di un sensibile aumento delle strutture ricettive extra alberghiere.

Airbnb porterà esempi di attivazione responsabile delle community in Italia.

Tra le testimonianze locali di accoglienza eccellente e sostenibile anche Ostello Parco Monte Barro a dimostrare che la sfida è possibile.

Domenica 30 Settembre 14:30 - 16:00. Sala piano terra, Torre Viscontea Piazza XX Settembre 3, Lecco – Per iscrizioni contattare: M. Bonacina – 3289454947. Laboratorio: Case vacanze accoglienti e sostenibili. L’Home Sharing Club di Lecco, in collaborazione con Legambiente, Ostello Parco monte Barro, Silvia Negri, esperta in tematiche ambientali e Filippo Camerlenghi, Turismo Sostenibile-AssoProteus Como, propone un laboratorio per la condivisione di buone prassi, aperto a Host e proprietari di case vacanze e di strutture ricettive extra alberghiere (B&B, agriturismi, ostelli). All’interno del laboratorio verrà realizzato un toolkit per un’accoglienza eco-sostenibile.