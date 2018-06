BARZIO – Saranno due giorni di allegria e amicizia quelli che vedranno andare in scena la Festa della Musica, organizzata dal Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio.

L’appuntamento è per il weekend del 7 e 8 luglio, quando in paese si riuniranno tanti musicisti: oltre a quelli della banda locale, infatti, arriveranno a Barzio gli amici del Corpo musicale San Fermo di Cesana Brianza e quelli della Banda Città di Accumoli, che dopo il terremoto del 2016 ha ripreso la sua attività e ha stretto un profondo legame con la Valsassina. Ma anche le Fisarmoniche paesane dell’Alta Valle e le MoonLight Majorettes di Primaluna.

Alla manifestazione mancano ancora due settimane, ma il programma è già stato definito nei dettagli. Si comincia sabato 7 luglio, alle 15 quando ci sarà la sfilata per le vie, protagonisti i Corpi musicali che raggiungeranno il Municipio di Barzio dove, alle 15.30 è previsto il saluto delle autorità civili di Barzio e di Accumoli, mentre alle 16.30, ci si trasferirà in piazza Garibaldi per l’esibizione delle bande. In serata cena all’oratorio San Giovanni Battista, con cucina aperta dalle 19 e l’accompagnamento musicale del gruppo Le fisarmoniche paesane a partire dalle 21.

Non meno ricca di momenti interessanti sarà domenica 8 luglio, quando alla festa interverranno anche le majorettes. Alle 10 prenderà il via la sfilata in paese fino alla chiesa parrocchiale, per la celebrazione della messa (con inizio alle 10.30) animata dalla corale Santa Cecilia di Barzio. Dopo la funzione è prevista un’esibizione dei gruppi in piazza Garibaldi, con inizio alle 11.30. All’oratorio, sin dalle 12.3 sarà possibile pranzare in compagnia, in attesa dell’esibizione della majorettes che avrà inizio alle 15.30.

La banda di Barzio e tutti i gruppi che interverranno all’evento hanno già comunicato che offriranno un contributo da devolvere alla banda di Accumoli. Il gruppo barziese, inoltre, è a disposizione di chiunque volesse sostenere le popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito www.bandabarzio.it o sulla pagina Facebook “Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio”.

DI SEGUITO LA LOCANDINA