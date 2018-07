PIANI RESINELLI – Continua la programmazione culturale e di intrattenimento ai Pini Resinelli per questa estate.

“Letture in vetta”, organizzate dal gruppo “Leggere per gioco, leggere per amore” di Galbiate, in programma venerdì 3 agosto alle 21 al rifugio Porta inaugureranno il primo fine settimana agostano ai Piani Resinelli, che proseguirà nel pomeriggio di sabato nel piazzale, con uno spettacolo di intrattenimento per ragazzi.

Il secondo weekend di agosto propone un incontro sulle Grigne in programma alle 21 di sabato 11 al rifugio SEL e la proiezioni in piazza di “Cattivissimo me”.

Le celebrazioni per la Festa dell’Assunta inizieranno poi lunedì 13 agosto e termineranno alle 21 del 15 agosto nella chiesa del Sacro Cuore con le musiche del Festival di Bellagio e del Lago di Como.

Giochi per i ragazzi in programma nel corso della serata di venerdì 17, un incontro alla scoperta della fauna dei Piani Resinelli sabato pomeriggio e la Festa dei Campelli di domenica 19 concludono la programmazione eventi del mese di agosto.

In calendario a settembre un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Montagne di libri”, la “Sgrignettata” e, a ottobre, la tradizionale gara di skiroll.