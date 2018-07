PIANI RESINELLI – Un altro grande appuntamento ai Piani Resinelli nell’ambito della rassegna “Montagne di libri” che si svolge ai Piani Resinelli. La scrittrice Mariapia Veladiano presenta il suo nuovo libro “Lei”.

Appuntamento sabato 14 luglio alle ore 17 presso il rifugio Sel “Rocca Locatelli” in via Escursionisti, 24 (piazzale delle Miniere).

Il nuovo libro di Mariapia Veladiano, Lei (Guanda, pp. 176, euro 17), è un intenso romanzo in cui l’autrice dà voce ai pensieri e alla vita della Madonna. “Si tratta della storia umanissima di ogni madre – si legge sul blog www.mariapiaveladiano. it. – Maria, Madre di Dio bambino, ma per ogni madre il suo bambino è Dio, vita che si consegna fragilissima e si promette eterna. Intorno a Maria uomini e donne che pensano di capire e poi gli angeli che fanno corona ma non riescono a tenere lontano il male del mondo”.