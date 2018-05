LECCO – La Provincia di Lecco ha indetto la prima sessione di esame 2018 per l’iscrizione al ruolo dei conducenti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea di veicoli e natanti.

Le domande di ammissione all’esame dovranno essere presentate entro le 17.00 di mercoledì 6 giugno alla Provincia di Lecco, Servizio Trasporti e Mobilità, piazza Lega Lombarda 4, 23900 Lecco.

L’esame si terrà giovedì 21 giugno alle 9.30 con una prima prova scritta e a seguire, per coloro che l’avranno superata, una seconda prova orale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando sul sito www.provincia.lecco.it o contattare il Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecco (0341 295457).

Il Consigliere provinciale delegato ai Trasporti e Mobilità Giuseppe Scaccabarozzi commenta: “Continua l’impegno della Provincia di Lecco per la gestione delle tematiche connesse alla mobilità e ai trasporti. In questo contesto il bando per taxi e noleggio con conducente, con la relativa sessione d’esame programmata, punta a sviluppare e a favorire l’integrazione tra le diverse forme di modalità”.