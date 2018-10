LECCO – Da martedì a giovedì ho partecipato alla XXXV Assemblea Nazionale ANCI in programma a Rimini “Prima cittadini. Sindaci, fuori dal luogo Comune”, un’occasione per dibattere e confrontarsi su svariati temi sociali che ci accomunano, tra gli altri 7000 comuni associati.

I comuni sono da sempre l’istituzione più prossima ai cittadini e il sindaco è prima di tutto un cittadino, un cittadino come gli altri, che vive e conosce in prima persona i problemi della sua città e che solo stando a contatto con i cittadini e con le loro aspettative può elaborare soluzioni efficaci e dare risposte alle necessità e ai bisogni di una comunità.

Punto di partenza della convention e guida ai temi affrontati è stata la nostra Costituzione e alcune parole chiave contenute al suo interno, il lavoro, l’uguaglianza, la cultura, la salute, l’ambiente, l’identità e l’autonomia. Il tema attuale e urgente del lavoro, visto come fondamento delle comunità e collegato alle tematiche dell’uguaglianza e della dignità oltre che al ruolo dei giovani, è stato svolto illustrando alcuni progetti innovativi realizzati dai Comuni, mentre nella giornata di mercoledì ho partecipato ad una tavola rotonda sul tema dell’educazione alla cittadinanza, insieme ai sindaci Dario Nardella di Firenze, Luigi de Magistris di Napoli, Mario Conte di Treviso e Domenico Vitto di Polignano a Mare.

Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini a firmare il progetto di legge sull’educazione civica promosso da ANCI lo scorso luglio, che si prefigge l’introduzione della materia di educazione alla cittadinanza come materia scolastica; un modo per riappropriarsi del senso di appartenenza alla comunità e delle regole di convivenza che aiutino i giovani a diventare “buoni cittadini”. Un’iniziativa ambiziosa che ha l’obiettivo di raccogliere entro l’anno le cinquantamila firme necessarie per depositare la proposta in Parlamento.

Per esprimere la tua adesione puoi recarti fino al 5 gennaio all’ufficio di segreteria generale di piazza Diaz 1, al 1° piano, aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e mercoledì dalle 9 alle 15.30 con orario continuato.

Virginio Brivio

Sindaco di Lecco