LECCO – “Al sindaco di Lecco Virginio Brivio,

dalla stampa e da una comunicazione di Giorgio Buizza, agronomo ed ex consigliere comunale di Lecco, ho appreso che in agosto inizieranno i lavori per la sistemazione del parcheggio di Via Sassi: va bene mettere ordine però mi pare inconcepibile che sia previsto in nome della sicurezza intervenire sulle essenze arboree presenti, in particolare sul grande ombroso olmo presente.

Vorrei essere assicurato che si tratti di una notizia falsa altrimenti dovrei dedurre che l’Amministrazione soffra di un comportamento che il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso (vedi Le Primavere) chiama “plant blindness” ovvero cecità alle piante.

Cordiali saluti”

Pierfranco Mastalli

