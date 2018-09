LECCO – “Potrebbe apparire rituale se non ripetitivo l’augurio ai nostri ragazzi e ragazze, ai bimbi che s’avviano a trascorrere le loro ore nelle aule scolastiche. Credo invece che ogni stagione che inizia presenti peculiarità proprie che vanno valorizzate, convinto come sono che la scuola sia sempre in cammino, se è vero che debba accompagnare anzi precedere i processi sociali.

So altrettanto bene che ogni segmento del complesso mondo scolastico meriterebbe un discorso a se. Avrò certo modo di tornare spesso sopra argomenti, come il rapporto scuola-lavoro, cogliendo il valore delle sperimentazioni in atto, così come la necessità di favorire scelte e orientamenti scolastici che sappiano coniugare le inclinazioni personali con le opportunità del sistema. Lecco ha una bella tradizione costruita su istituti di qualità, su docenti, maestri e professori che hanno lasciato e lasciano traccia di sé nella memoria e nelle professioni dei loro allievi. Noi siamo chiamati a sostenere l’evoluzione didattica garantendo edifici, di nostra competenza, efficienti, sicuri e possibilmente confortevoli. Vi assicuro che su questo fronte siamo impegnati a fondo, ma devo anche dire in tutta sincerità che il compito non è facile e gli ostacoli da superare numerosi.

C’è un piano per il diritto allo studio al quale abbiamo destinato risorse e che figura tra le priorità del nostro impegno. Dopo anni oggettivamente difficili possiamo dire, utilizzando una metafora abusata, che c’è luce in fondo al tunnel. Quella luce che deve essere il simbolo del sapere, dello sviluppo e della crescita di una società che ponga la scuola al centro del villaggio. Ogni progetto che coinvolge le persone non può prescindere dalla conoscenza e mi permetto, da padre più che da Sindaco, di invitarvi allo studio costante, ad allenarvi alla fatica perché se vogliamo una società meritocratica e non fondata su privilegi, allora ogni pagina che sfogliate a scuola diventa utile per prepararvi a “meritare” le soddisfazioni che il domani saprà riservarvi”.

Il sindaco Virginio Brivio