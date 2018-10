LECCO – Fra poco meno di due anni i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere un nuovo Sindaco. Ora, in questi giorni il Sindaco senza lode e senza infamia, Virginio Brivio, ha rimescolato e distribuito le carte, scartando tre assessori, sostituendoli poi con altrettanti outsider.

L’originale assetto di Giunta è stato modificato senza però capire, almeno noi non l’abbiamo capito, se la maggioranza che sostiene Virginio Brivio abbia fatto una verifica programmatica, per segnalare ai lecchesi dove si vuole andare a parare. Saranno in grado i nuovi tre assessori di immettere “sviluppina” a tutta la Giunta? Noi ce lo auguriamo, anche perché molti sono i problemi scottanti che incombono: lotta alle diseguaglianze , politica urbanistica a “zero cemento”, aree e spazi pubblici da riqualificare e valorizzare, trasporti e mobilità da adeguare alla bisogna, servizi sociali da ripubblicizzare, territorio da mettere in sicurezza da rischi ambientali e rilancio delle politiche ambientali ecc.

Il rischio grave è che la città di Lecco, dopo un’asfittica gestione del Comune da parte del PD in alleanza con altri gruppi di conservatori e figure personalistiche, venga consegnata alle destre.

Il Coordinamento Provinciale di Sinistra e Lavoro Lecco