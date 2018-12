MILANO – La SS36 è una delle strade più pericolose e trafficate in Italia. In Consiglio regionale è emerso ancora e prepotentemente il tema delle manutenzione delle infrastrutture. Le manutenzioni sono importanti sia per garantire la sicurezza degli utenti sia per assicurare la funzionalità della stessa infrastruttura.

La SS36 è fondamentale per molte province lombarde ma soprattutto è l’unica via su gomma funzionale per il collegamento con la Valtellina, per questo la sua manutenzione deve essere puntuale.

Dobbiamo riflettere su cosa sarebbe successo se un grave fatto come quello del ponte di Annone fosse capitato su un tratto che serve la sponda del ramo lecchese: la provincia di Sondrio sarebbe rimasta isolata.

Molto di questo traffico deriva anche dal fatto che non si offrono alternative efficaci al trasporto su gomma.

Le condizioni in cui versano i mezzi di trasporto pubblico di certo non favoriscono e stimolano l’impiego del mezzo pubblico: la linea Tirano Lecco Milano ne è un esempio. Importante sarà anche capire quali interventi verranno posti in essere per alleggerire il traffico attraverso una mobilità alternativa, soprattutto in vista della candidatura del territorio alle Olimpiadi”.

Raffaele Erba

Consigliere Regionale M5S