LECCO – “L’assemblea degli azionisti di Trenord ha approvato lunedì scorso il bilancio di esercizio 2017 che evidenzia un utile netto di 10,5 milioni. La notizia, in sé positiva, fa nascere però spontanee due domande: questo utile è forse il frutto dell’incuria e del pessimo servizio reso ai viaggiatori? Perché è evidente che da una società che gestisce un servizio pubblico di questa importanza non è questo il risultato che ci si aspetta! I risultati che interessano ai pendolari purtroppo risultano da tempo non pervenuti”.

“Ed ecco la seconda domanda: possiamo aspettarci finalmente dei ‘dividendi’ per i pendolari? Non siamo così ingenui da non sapere che gli utili o vengono reinvestiti nell’azienda oppure producono dividendi solo a favore degli azionisti… Però in questo caso ci interessa che questi utili possano fruttare già dal 2018 servizi migliori per i pendolari o investimenti a favore della flotta di Trenord”.

“Abbiamo richiesto l’accesso agli atti per confrontarci nel merito, mi auguro pertanto di riuscire a conoscere maggiori dettagli, in particolare su ‘costumer satisfaction’, piano industriale e investimenti che alla luce questi numeri diventano sempre più improcrastinabili”.

Il consigliere del PD Raffaele Straniero