LECCO – “L’assessore Terzi e la Regione scaricano le responsabilità su Trenord, Trenord su FS, FS su Fnm”.

Il consigliere regionale del Pd, Raffaele Straniero commenta così le dichiarazioni dell’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia, che ha scritto una lettera infuriata a Trenord dopo i numerosi disagi che si sono verificati ieri sulle linee di Bergamo, Como e Lecco. In particolare su due linee che toccano da vicino il territorio lecchese, la Lecco-Molteno e la Lecco-Como.

“A pagare le spese di questo balletto indecente- commenta Straniero- sono i lavoratori e i pendolari. E’ gia un passo avanti che l’assessore ammetta che le condizioni dei trasporto ferroviario in Lombardia sono a un punto di non ritorno. Si tratta di una consapevolezza che è mancata totalmente al suo predecessore. Ma certamente prendersela con una partecipata che non riescono a controllare non basta; quali sono le proposte? Per la Regione è venuto il momento di esercitare la sua funzione di regia”.