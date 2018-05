BELLANO – “No assoluto allo spostamento dell’automedica da Bellano! Chi pensa per logiche di numeri e di costi di togliere dei servizi vitali per il nostro territorio si sbaglia di grosso! Siamo troppo abituati a vedere delle iniziative provvisorie diventare poi definitive. L’automedica è una sicurezza per il nostro territorio, vasto e difficoltoso da raggiungere per quanto riguarda soprattutto le parti collinari e montane. Di più, se qualcuno pensa di dimostrare che l’automedica non serve snocciolando numeri e statistiche, non funziona! Ogni decisione che riguarda un territorio dev’essere presa in accordo con il territorio! Se un’automedica viene spostata anche per un solo giorno i sindaci, in quanti responsabili della sicurezza del proprio comune, devono saperlo! Nessuno può pensare di prendere certe iniziative sulla pelle dei cittadini senza informare nessuno! Questa sarebbe la seconda scelta sconsiderata dopo la recente decisione sulla ridefinizione delle competenze territoriali dei VVFF, che non voglio ritenere definitive.Questa settimana chiederò quindi un incontro con il comandante dei Vigili del Fuoco di Lecco per capire come stanno le cose sulla ridefinizione del territorio di intervento dei volontari di Bellano, ridefinizione che rende Colico raggiungibile con minore velocità, decisione che va quindi a toccare la sicurezza del territorio della provincia di Lecco. Chiederò inoltre un secondo incontro ai responsabili dell’AREU per chiarire le strategie future che riguardano il nostro territorio e certe decisioni che nella gestione odierna proprio non mi convincono… per me la sicurezza e la salute vengono prima di tutto! La vita non ha prezzo!”

Flavio Nogara

Consigliere Regionale

Lega-Lega Lombarda-Salvini