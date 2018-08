CASTELLO BRIANZA – Alla quarta edizione di Teodolinda in Festa, che si svolge dal 23 al 26 agosto in via Roma 68, località Prestabbio di Castello di Brianza sono attesi diversi ospiti, esponenti locali e non solo della Lega Nord, organizzatrice dell’evento.

La sezione Regina Teodolinda realtà della Lega molto attiva nella Brianza Lecchese e soprattutto nei comuni di Castello Brianza, Dolzago, La Valletta Brianza, Ello, Colle Brianza e Santa Maria Hoè, ha fatto diventare una tradizione questo appuntamento di fine agosto.

Nella rassegna si discute di attualità e progetti politici allietati da musica popolare e cucina tradizionale Brianzola

Ospite di rilievo e onore della Manifestazione è Giancarlo. Giorgetti oggi Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, più volte presente alla Rassegna Brianzola.

Ecco il programma della quattro giorni:

Giovedì 23

Il Senatore Antonella Faggi; L’Euro parlamentare di Adro ( Brescia) Oscar Danilo Lancini; Il Segretario Nazionale di Lega Lombarda Onorevole Paolo Grimoldi,

Venerdì 24

L’Onorevole Giancarlo Giorgetti Sotto segretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consigliere regionale Fabrizio Turba sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, l’Onorevole Roberto Ferrari onorevole e Sindaco di Oggiono

Sabato 25

L’On. Alessandra Locatelli esperta di politiche sociali e Vice Sindaco di Como, il consigliere Provinciale Stefano Simonetti

Domenica 26

Il Consigliere Regionale Antonello Formenti, il Responsabile Federale dei Giovani Padani Onorevole Luca Toccalini, il senatore Emanuele Pellegrini.

Alle serate saranno presenti gli organi territoriali del Movimento: Commissario Provinciale Stefano Parolari, Segreterio circoscrizione Brianza Lecchese Alberto Spreafico, Segretario di sezione Luca Grillo, Amministratori e Sindaci del territorio Lecchese.