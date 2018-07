PONTIDA – Migliaia di persone hanno affollato domenica il pratone di Pontida in occasione del 32° raduno leghista. Presenti anche tantissimi militanti lecchesi del Carroccio, a partire dai senatori Antonella Faggi e Paolo Arrigoni, il Commissario Provinciale Stefano Parolari con Flavio Nogara, diversi sindaci leghisti del territorio e parlamentari eletti.

Il momento più atteso è stato il discorso del leader Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell’Interno. Salvini è giunto a Pontida intorno alle 10, accolto da tantissimi sostenitori. Assenti invece dietro al palco Umberto Bossi e Roberto Maroni.

Una giornata storica per i militanti leghisti, come aveva ricordato Parolari durante la conferenza stampa indetta pochi giorni fa: “A Pontida si ritrova una Lega nazionale, gente di tutte le regioni d’Italia è stata raggiunta dalla politica di Matteo Salvini. Quello che è per noi un luogo storico del cuore è diventato un luogo della realtà attuale”.

L’unione è stata ribadita dal leader Salvini durante il suo discorso, che ha concluso annunciando l’intento di fare una ‘Lega delle Leghe’, “qualcosa che unisca tutti i movimenti liberi e sovrani”.

Dopo il discorso è stata la volta del tradizionale giuramento, che Salvini ha pronunciato con il rosario in mano, come a conclusione della campagna elettorale.