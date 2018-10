ABBADIA – La campagna elettorale ad Abbadia sta per iniziare: il paese lariano il prossimo anno sarà chiamato al voto per eleggere la nuova amministrazione comunale e scegliere il successore dell’attuale sindaco, Cristina Bartesaghi, che sta per concludere il suo secondo mandato.

E’ proprio la lista del primo cittadino uscente, il gruppo “Abbadia Insieme”, a rompere gli indugi e ad annunciare una serie di incontri tematici a cadenza quindicinale “per individuare insieme – scrivono- nuove prospettive per il nostro paese, alla luce dell’esperienza maturata e costruire una nuova squadra”.

“E’ una richiesta esigente, che chiede di uscire dalle proprie case e dagli impegni quotidiani del lavoro, dello studio, della famiglia per dedicare un po’ di tempo a pensare insieme” spiegano dalla lista.

Il primo appuntamento sarà martedì 30 ottobre alle ore 21.00 in sala civica “don Carlo Gnocchi”, si parlerà di sociale, cultura e istruzione.

“In questi giorni, alcune persone mi chiedono: ‘A che punto siete? Avete trovato il sindaco? E la squadra?’ – racconta Cristina Bartesaghi – Apprezzo l’interesse, ma è ormai tempo di non stare alla finestra e partecipare in modo concreto e positivo. Lo scopo di queste serate è proprio quello di permettere una larga partecipazione e la possibilità per ognuno di trovare il proprio ruolo”.