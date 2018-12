ABBADIA – E’ presto per parlare di campagna elettorale ma ad Abbadia, alle prossime comunali, potrebbe non esservene necessità: l’ipotesi di cui le due principali forze politiche discutono in paese è la presentazione di un’unica lista per amministrare il Comune.

Un’unica candidatura, sostenuta in modo bilaterale da centrosinistra e centrodestra, segno dei tempi che hanno già visto allo stesso modo l’elezione del nuovo presidente della Provincia, Usuelli.

A lanciare la proposta sarebbe stato il gruppo Avanti Abbadia, che fa capo al consigliere provinciale Mattia Micheli, sfidante dell’attuale sindaco Cristina Bartesaghi alle precedenti elezioni.

Quest’ultima, intanto, ha concluso qualche giorno la serie di incontri, promossi dal suo gruppo Abbadia Insieme, preparativi alle elezioni del prossimo anno

“Ci stiamo pensando ma oggi è prematuro dire cosa succederà – conferma il primo cittadino uscente – ogni gruppo sta facendo le proprie valutazioni”.

Oltre ad un’eventuale lista “bipartisan”, resta da capire se qualcun altro si farà avanti, il Movimento Cinque Stelle per esempio, che al precedente appuntamento elettorale del 2014 si era presentato con un proprio candidato, Flavio Angeli, e una propria lista.