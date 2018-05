MANDELLO – La bolletta dell’acqua? “Paghiamo più del dovuto”. E’ il titolo della serata organizzata dal meetup di Cinque Stelle di Mandello del Lario, alla sala civica in viale Dante a Molina, giovedì 17 Maggio, alle ore 20.45.

“Dal 2013 al 2017 i cittadini della provincia di Lecco ha pagato 26 milioni di euro in più del dovuto” scrivono i 5 Stelle e spiegare il perché sarà Remo Valsecchi, del Comitato dell’Acqua Pubblica, che andrà ad analizzare approfonditamente le bollette dell’acqua e mostrerà come chiedere il rimborso per il surplus pagato.