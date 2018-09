VARENNA – Si aprirà nel pomeriggio di giovedì 20 settembre a Villa Monastero di Varenna il 64° Convegno di Studi Amministrativi sul tema Vincoli finanziari, sviluppo economico e qualità dei servizi: strumenti e garanzie.

Villa Monastero è pronta ad accogliere gli oltre 250 partecipanti nelle diverse sale allestite per l’occasione e tra questi ci sono ospiti di eccellenza dello scenario politico economico nazionale, come il viceministro per la pubblica istruzione Mattia Fantinati e il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nella giornata di venerdì, e il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti e il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, la cui presenza è prevista nella giornata di sabato.

Giovedì, il Convegno inizierà invece con i saluti delle autorità: interverranno, tra gli altri, il Presidente della Provincia di Lecco Flavio Polano, il Sindaco del Comune di Varenna Mauro Manzoni e il Prefetto di Lecco Liliana Baccari.

Il Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema terrà la relazione introduttiva, quindi si comincerà con la prima sessione Sviluppo economico e vincoli finanziari, presieduta dal Presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, con gli interventi di: Massimo Luciani, (professore di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza: Equilibri di bilancio nell’ordinamento plurilivello) Giovanni Pitruzzella (professore di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Palermo: Sviluppo economico e ruolo della pubblica amministrazione), Camilla Buzzacchi (professore di Diritto pubblico dell’economia presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca: Risorse finanziarie, politiche di investimento e del lavoro)

Le sessioni del venerdì saranno presiedute dal Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone e da Alessandro Pajno, già Presidente del Consiglio di Stato. Interverranno Claudio De Vincenti e Tiziano Treu, già Ministri della Repubblica, e il Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco. Le conclusioni saranno del Procuratore generale della Corte dei conti Alberto Avoli.

Il 64° Convegno di Studi Amministrativi è organizzato dalla Provincia di Lecco e dalla Corte dei Conti, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia, dell’Unione delle Province Italiane e Lombarde, della Comunità Montana Valsassina, della Camera di Commercio di Lecco, della Fondazione Comunitaria del Lecchese, di UniverLecco e di Confservizi Cispel Lombardia.

Il Comitato scientifico e di coordinamento del Convegno è composto dai Presidenti di Sezione della Corte dei conti Luciano Calamaro, Carlo Chiappinelli, Gaetano D’Auria, Tommaso Miele, Mauro Orefice e Simonetta Rosa. La progettazione e la direzione organizzativa sono curate, anche per quest’edizione 2018, da Amedeo Bianchi, già Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia di Lecco, dal settembre 2017 Consigliere della Corte dei conti.

Il Convegno è stato accreditato dagli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Lecco.