LECCO – “Questa mattina ho dato formalmente la mia conferma a far parte del consiglio comunale”. Alberto Pirovano, volto noto del mondo della montagna, Ragno della Grignetta, gruppo di cui è stato presidente, e attualmente presidente del Cai Lecco, pur non essendo tesserato del PD, faceva parte della lista a sostegno del sindaco Brivio.

“Mi interessa poco quello che è stato fatto finora, mi interessa molto di più la visione da qui fino al 2020: sul tavolo ci sono temi molto stimolanti, come quello riguardante l’area della Piccola, e cose importanti che si stanno concretizzando”.

Per Alberto Pirovano, classe 1971, originario di Laorca, professionista che opera nel settore degli impianti elettrici ed elettronici industriali, è la prima esperienza in politica: “I primi tempi dovrò imparare come muovermi perché non conosco bene i meccanismi di funzionamento della macchina comunale, di sicuro ci sono temi molto interessanti”.

L’altro neo consigliere in ordine di eletti dovrebbe essere Paolo Fusi, candidato PD per Virginio Brivio Sindaco, delegato dell’Associazione Italiana Arbitri di Lecco. Non è ancora chiaro se abbia accettato o meno l’incarico.