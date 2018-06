LECCO – Già a partire dalla legge regionale del 2015, che ha ridisegnato l’organizzazione delle politiche socio-sanitarie lombarde, l’Ambito lecchese ha fatto in modo di strutturarsi di conseguenza per poli territoriali, sviluppando interventi secondo priorità individuate localmente nei 5 poli con bacini di popolazione omogenea individuati, corrispondenti alle zone della Valle San Martino, del Lago, della Brianza Est, della Brianza Ovest e di Lecco.

Nel corso del mese di novembre scorso l’Assemblea dei (32) Comuni del Distretto di Lecco ha poi individuato la Fondazione Comunitaria del Lecchese come partner strategico e permanente della programmazione sociale, per il ruolo assunto dalla stessa nella promozione di forme di welfare locale e partecipato, attraverso l’attuazione di azioni concrete mediante lo sviluppo di esperienze innovative come i Fondi di Comunità o i Fondi tematici, proposta presentata e discussa anche nell’ambito dell’ultima edizione degli Stati Generali del Welfare, promossi da Distretto di Lecco, Comune e Fondazione.

“Con il protocollo d’intesa approvato, Servizi Sociali dell’Ambito di Lecco e Fondazione Comunitaria del Lecchese condividono ora sia le finalità sia la metodologia per la realizzazione del progetto di welfare comunitario e generativo, che passa attraverso la creazione di un fondo di natura erogativa istituito presso la Fondazione per lo sviluppo di progetti innovativi e sperimentali realizzati da Enti di Terzo Settore a favore di bisogni sociali di soggetti deboli o in condizione di fragilità” spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Riccardo Mariani.

In tutto 200.000 euro le risorse messe a disposizione, di cui 150.000 euro stanziati dell’Ambito distrettuale mediante il Comune di Lecco e 50.000 euro dalla Fondazione comunitaria del Lecchese, risorse che dovranno essere implementate fino al raggiungimento della cifra complessiva di 400.000 euro. Gli importi messi a disposizione potranno infatti co-finanziare il 50% del costo dei progetti, mentre il restante 50% dovrà essere raccolto attraverso donazioni da parte di soggetti del territorio.

“Si tratta ancora una volta di un accordo innovativo e strategicamente rilevante per il nostro territorio, anche a fronte delle importanti risorse stanziate dall’Ambito e dalla Fondazione – continua l’assessore – il Comune di Lecco e l’Ambito hanno dimostrato insieme a Fondazione di voler ancor di più irrobustire la propria alleanza finalizzata alla crescita di progetti sociali significativi nell’ambito di quel welfare di comunità che ha già trovato ampio spazio di condivisione negli anni precedenti, fino all’organizzazione degli Stati Generali dedicati. In questa maniera riconfermiamo ancora una volta il motto secondo il quale dire Lecco è dire welfare”.