LECCO – “Nel corso del Consiglio comunale dello scorso 23 luglio l’assessore Piazza comunicava un supplemento di verifica in corso da parte degli uffici sull’appalto della Biblioteca, non escludendo anche la messa in discussione e la revoca dell’incarico provvisorio effettuato a seguito della gara. Detta verifica, effettuata dagli uffici, si è recentemente conclusa e il percorso di affidamento dei servizi bibliotecari, sia per la Biblioteca Civica, sia per il Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, ha portato alla conferma del servizio alla Cooperativa L’Indice di Robbiate”.

Con queste parole l’amministrazione comunale replica alle critiche del consigliere di Cambia Lecco, Alberto Anghileri, che la scorsa settimana aveva sbugiardato il Comune sulla mancata revoca (seppur annunciata in aula) dell’appalto dei lavoratori della biblioteca alla cooperativa che si era aggiudicata la gara, ma che avrebbe applicato in seguito contratti di lavoro differenti da quelli richiesti dal bando comunale.

“È bene ricordare che questa amministrazione l’anno scorso – prosegue la nota del Comune – in previsione della nuova gara per l’affidamento dei servizi bibliotecari, aveva esplicitato l’orientamento finalizzato a dare priorità a una durata maggiore del contratto, alle condizioni di professionalità e di migliore retribuzione del personale impiegato. Inoltre aveva garantito il potenziamento qualitativo e quantitativo dei servizi; ciò è stato conseguito mettendo a disposizione del prossimo triennio 100 mila euro aggiuntivi allo storico di spesa precedente. Gli atti di gara conseguentemente predisposti hanno recepito queste volontà e queste attenzioni”.

La gara era stata aggiudicata alla Cooperativa L’Indice di Robbiate. “Una volta avviato il servizio (1-06-2018) – proseguono dal Comune – sono state esaminati i contratti di lavoro sottoscritti tra la cooperativa ed i propri operatori, dai quali sono emerse alcune differenze di inquadramento rispetto a quanto si attendeva. Tuttavia, la Cooperativa aveva autonomamente deciso di riconoscere al proprio personale un livello retributivo più alto, non solo dai livelli minimi previsti, ma anche da livelli addirittura superiori. Per questa ragione non si è dato corso al procedimento doverosamente avviato per approfondire la situazione, e di cui si è informato il Consiglio comunale a fine luglio, e alla fine tecnicamente è stato valutato opportuno confermare la Cooperativa L’Indice. Infatti, il possibile passaggio alla seconda classificata, sarebbe costato più risorse all’Amministrazione e la retribuzione del personale sarebbe stata più bassa di quella attualmente applicata”.

“È innegabile che le aspettative iniziali dell’Amministrazione fossero più alte, ma si sono scontrate con una condizione oggettiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che non riconoscono adeguate condizioni di trattamento economico al personale impiegato in questo tipo di servizi culturali ed educativi. Riteniamo importante evidenziare che il confronto comparativo svolto con altre realtà locali dimostra chiaramente che le risorse messe da noi in campo per questi servizi sono tra le più alte, analogamente al trattamento stipendiale degli operatori incaricati. Siamo sicuri che, anche alla luce delle pregresse positive collaborazioni con L’Indice, cooperativa che ha dato prova di competenza e professionalità, la prosecuzione di questa esperienza consentirà un ulteriore miglioramento dell’offerta di servizi per la città e per tutto il territorio provinciale. Questa nota per una doverosa informazione e per evitare polemiche strumentali basate su presunte contraddizioni di una procedura complessa, ma chiara nel suo svolgimento e basata su approfondimenti tecnico giuridici affrontati anche con il supporto legale”.

LEGGI ANCHE: