LECCO – In una nota stampa il presidente di Appello per Lecco Rinaldo Zanini e il capogruppo in consiglio comunale Gianluca Corti, unitamente al direttivo dell’associazione “ringraziano di cuore gli assessori Salvatore Rizzolino, Anna Mazzoleni e Ezio Venturini per il lavoro e l’impegno svolto in questi anni a favore della città di Lecco. Il sindaco Virginio Brivio ha nominato i nuovi assessori Lorenzo Goretti, Alessio Dossi, Clara Fusi e Roberto Nigriello ai quali auguriamo buon lavoro”.

“In particolare – proseguono – ci sia consentito di salutare l’ingresso in Giunta dell’amico Lorenzo Goretti espressione di un autentico civismo; siamo certi che è la persona giusta e saprà rappresentare al meglio, nel settore più delicato e importante del Comune, gli orientamenti e i bisogni del bilancio che consentiranno di raggiungere i traguardi identificati dalla maggioranza di governo in questa parte finale del mandato, nonché di sviluppare la “vision” e l’operativitá sul versante dell’innovazione informatica”.

“L’apporto dell’associazione e dei consiglieri di Appello per Lecco sarà sempre leale e comunque improntato in maniera determinata ad assicurare, nel limite del possibile, la risoluzione dei tanti problemi quotidiani. Ovviamente – concludono – ringraziamo il Presidente del Consiglio Giorgio Gualzetti, l’assessore Corrado Valsecchi e gli altri membri della Giunta per il grande sforzo operativo prodotto in questi anni e il Sindaco Virginio Brivio per la competenza e la disponibilità che ha dimostrato in tutte le fasi del suo mandato amministrativo.

