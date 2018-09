LECCO – Il voto contrario di parte della maggioranza e addirittura del sindaco Brivio: incredibile bocciatura, lunedì sera in consiglio comunale, per un emendamento presentato dall’assessore Anna Mazzoleni nel corso della discussione sul nuovo regolamento di contabilità.

La proposta dell’assessore delegata al Bilancio prevedeva di incrementare i giorni (da cinque a sette) a disposizione dei revisori dei conti per comunicare le proprie deduzioni. Un emendamento presentato al momento della discussione Mazzoleni, tanto che non erano ancora state predisposte delle copie da consegnare ai consiglieri, come ha fatto notare e chiesto dall’opposizione il consigliere di sinistra, Alberto Anghileri.

Un’ipotesi, quella avanzata dall’assessore, che non ha comunque trovato l’appoggio dell’aula, con cinque voti contrari tra i banchi dei consiglieri di maggioranza. Pure il primo cittadino ha votato contro.

“Una bocciatura clamorosa – ha commentato dal centrodestra il consigliere Filippo Boscagli – da anni non si vedeva uno schiaffo simile”.