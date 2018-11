LECCO – La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, un progetto di legge per valorizzare e sostenere le imprese storiche commerciali e artigianali. Il provvedimento introduce misure di sostegno come incentivi, agevolazioni e possibili sgravi fiscali.

“Tra gli obiettivi di questo provvedimento c’è anche il ricambio generazionale finalizzato ad assicurare la continuità di impresa storica in un’ottica di innovazione. Sono quindi previsti interventi per consolidare la competenza e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche” così commenta il provvedimento Mauro Piazza, Consigliere regionale di Forza Italia.

“I negozi e delle botteghe storiche artigiane che, hanno affrontato grandi difficoltà in questi anni,sono dei patrimoni importanti per il nostro sistema produttivo da cui non si può far altro che imparare.” spiega Piazza.

“Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 2.780.000 euro: 260.000 euro per ciascun anno dal 2019 al 2021 e serviranno soprattutto per attivare premi e riconoscimenti delle eccellenze fra le migliori imprese storiche storici. Due milioni di euro saranno destinati a investimenti sempre nel triennio 2019-2021 “ conclude il Consigliere regionale.